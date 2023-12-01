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«Краснодар» обыграет ЦСКА? Расписание матчей РПЛ на 10 декабря

Сегодня, 12:14


Краснодар - ЦСКА 10 декабря

В рамках 18-го тура Российской Премьер-лиги в воскресенье 10 декабря состоятся четыре матча.

Центральный поединок пройдет в кубанской столице, в котором «Краснодар» будет принимать ЦСКА (19:45 мск, трансляция на «Матч ТВ»). Подопечные Владимира Ивича на одно очко отстают от занимающего первое место «Зенита», но после успешного результата с армейцами уйдут на зимний перерыв лидерами. Матч первого круга в Москве завершился победой ЦСКА со счетом 1:0.

«Факел» на своем поле сыграет с московским «Динамо» (14:00). Динамовцы занимают третье место в турнирной таблице, «Факел» - 11-й. В пяти последних личных встречах воронежские футболисты три раза выиграли и два раза сыграли вничью.

«Сочи» будет принимать дома «Оренбург» (16:30). Южане замыкают турнирную таблицу, а соперник находится в зоне переходных игр.

Оступившийся в последнем туре «Рубин» отправится в гости к «Балтике» (19:45). В десяти последних играх казанские футболисты одержали шесть побед и всего три раза проиграли. В Казани подопечные Рашида Рахимова выиграли у «Балтики» со счетом 1:0.

Ранее стало известно расписание группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года.





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