Кучеров вышел в лидеры чемпионата НХЛ по заброшенным шайбам

Сегодня, 13:12





Российский хоккеист Никита Кучеров вышел в лидеры снайперской гонки текущего чемпионата Национальной хоккейной лиги.



В матче с «Сиэтлом», который завершился со счетом 4:3 в пользу «Тампа-Бэй», Кучеров забросил две шайбы и отдал один результативный пас.



30-летний нападающий «Лайтнинг» возглавил список лучших снайперов этого сезона. Хоккеист 19 раз поражал ворота соперников, у занимающих второе и третье места Брока Безера из «Ванкувера» и Остона Мэттьюса из «Торонто» по 18 точных бросков.



Также Кучеров лидирует в бомбардирской гонке. Игрок набрал 47 (19+28) очков и на семь баллов опережает центрального нападающего «Кэнакс» Джей Ти Миллера.



Кроме того, россиянин на сегодняшний день возглавляет список лучших ассистентов сезона (28) и нанес больше всего бросков по воротам соперников (137).



Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1500 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.