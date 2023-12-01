Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Кто остановит выскочку? «Барселона» - «Жирона» 10 декабря

Сегодня, 15:03


Барселона - Жирона 10 декабря

В центральном матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» будет принимать лидера сезона «Жирону».

Матч начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени и будет показан в онлайн-кинотеатре Okko.

Команда, базирующаяся в одноименном городе на северо-востоке Испании, по потерянным очкам возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Барселона» отстает от сегодняшнего соперника на 4 балла и даже при благоприятном  исходе не сможет догнать подопечных Анхеля Мичела.

«Жирона» потерпела только одно поражение в сезоне - в 8-м туре команда уступила дома мадридскому «Реалу» со счетом 0:3.

Клуб из небольшого испанского городка весной 2022 года занял шестое место в Сегунде и только благодаря удачной игре в плей-офф получил путевку в элитный дивизион. В прошлом чемпионате «Жирона» финишировала 10-й, а в этом году обыгрывает одного соперника за другим.

Ранее мы писали, что «Бавария» в 14-м туре чемпионата Германии пропустила пять мячей от «Айнтрахта».





  • «Барселона» сыграет с «Атлетико», но не сможет догнать скромную «Жирону»
  • «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024
  • Лига чемпионов 2016/17. 1/4 финала. «Ювентус» - «Барселона»
  • Футбол. Чемпионат Англии 2016/17. «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
  • Футбол. Бундеслига 2016/17. «Бавария» - «РБ Лейпциг»
    •




    Русская тройка «Коламбуса» сыграет против «Флориды» Бобровского

    Расписание матчей НХЛ на 11 декабря

    Вечером 10 декабря и в ночь на 11-е в регулярном чемпионате НХЛ состоятся 8 матчей.

    Кто остановит выскочку? «Барселона» - «Жирона» 10 декабря

    Барселона - Жирона 10 декабря

    В центральном матче 16-го тура Примеры «Барселона» будет принимать лидера сезона «Жирону».

    Кучеров вышел в лидеры чемпионата НХЛ по заброшенным шайбам

    Никита Кучеров - лучший снайпер НХЛ

    Никита Кучеров вышел в лидеры снайперской гонки текущего чемпионата НХЛ.

    «Краснодар» обыграет ЦСКА? Расписание матчей РПЛ на 10 декабря

    Краснодар - ЦСКА 10 декабря

    В рамках 18-го тура Российской Премьер-лиги в воскресенье 10 декабря состоятся четыре матча.

    Программа передач Матч ТВ на 11 декабря 2023 года

    Программа Матч ТВ на 11 декабря

    Программа передач телеканала «Матч ТВ» на 11 декабря 2023 года.

    «Айнтрахт» превратил «Баварию» в посмешище

    Бавария проиграла Айнтрахт со счетом 1:5

    Игроки «Айнтрахта» поиздевались над «Баварией» в матче 14-го тура Бундеслиги.

    Александр Никишин бросает по воротам сильнее игроков НХЛ

    Матч звезд КХЛ 2023, Александр Никишин

    На Матче звезд КХЛ конкурс на силу броска выиграл защитник СКА Александр Никишин.









    Русская тройка «Коламбуса» сыграет против «Флориды» Бобровского
    Кто остановит выскочку? «Барселона» - «Жирона» 10 декабря
    Кучеров вышел в лидеры чемпионата НХЛ по заброшенным шайбам
    «Краснодар» обыграет ЦСКА? Расписание матчей РПЛ на 10 декабря
    Программа передач Матч ТВ на 11 декабря 2023 года
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 11 декабря 2023
    «Айнтрахт» превратил «Баварию» в посмешище
    Александр Никишин бросает по воротам сильнее игроков НХЛ
    Всемирный день футбола и другие праздники 10 декабря
    Овечкин против Панарина. Расписание матчей НХЛ на 10 декабря


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru