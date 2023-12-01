Кто остановит выскочку? «Барселона» - «Жирона» 10 декабря

Сегодня, 15:03





В центральном матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» будет принимать лидера сезона «Жирону».



Матч начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени и будет показан в онлайн-кинотеатре Okko.



Команда, базирующаяся в одноименном городе на северо-востоке Испании, по потерянным очкам возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Барселона» отстает от сегодняшнего соперника на 4 балла и даже при благоприятном исходе не сможет догнать подопечных Анхеля Мичела.



«Жирона» потерпела только одно поражение в сезоне - в 8-м туре команда уступила дома мадридскому «Реалу» со счетом 0:3.



Клуб из небольшого испанского городка весной 2022 года занял шестое место в Сегунде и только благодаря удачной игре в плей-офф получил путевку в элитный дивизион. В прошлом чемпионате «Жирона» финишировала 10-й, а в этом году обыгрывает одного соперника за другим.



Ранее мы писали, что «Бавария» в 14-м туре чемпионата Германии пропустила пять мячей от «Айнтрахта».