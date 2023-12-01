Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Русская тройка «Коламбуса» сыграет против «Флориды» Бобровского

Сегодня, 16:37


Расписание матчей НХЛ на 11 декабря

Вечером 10 декабря и в ночь на 11-е в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоятся 8 матчей.

«Коламбус» дома проведет поединок с «Флоридой» (21:00 мск). Два дня назад в матче с «Сент-Луисом» российская тройка «Блю Джекетс» Марченко - Воронков - Чинахов набрала семь очков.

«Эдмонтон» сыграет на своем льду с «Нью-Джерси» (00:00). «Ойлерз» одержал шесть побед подряд, а нападающий Коннор Макдэвид набрал в них 18 очков. Кстати, это на восемь баллов больше, чем у Кучерова за тот же период.

«Рейнджерс» всухую проиграл в столице США прошлой ночью, а сегодня будет принимать «Лос-Анджелес» (03:00). Встреча равных по классу команд, поэтому победителя предсказать практически невозможно.

«Вашингтон» отправится в гости к «Чикаго» (03:00). Александр Овечкин проводит худший сезон в своей карьере, нападающий забросил только 3 шайбы в 18 последних играх.

«Миннесота» Кирилла Капризова сыграет в гостях с «Сиэтлом» (05:00). После смены главного тренера «Дикари» выиграли четыре матча подряд, а следующие два проиграли.

Лидер сезона «Вегас» будет принимать экзамен у 32-й команды чемпионата «Сан-Хосе» (06:00).

Ранее сообщалось, что форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров возглавляет списки лучших бомбардиров и снайперов нынешнего сезона.





  • Овечкин против Панарина. Расписание матчей НХЛ на 10 декабря
  • Сколько Панарин забьет «Оттаве»? Расписание НХЛ на 6 декабря.
  • Капризов против Бедарда. Расписание матчей НХЛ на 4 декабря
  • Кучеров едет в гости к Ничушкину. Расписание НХЛ на 28 ноября
  • Кучеров против Макдэвида. Расписание матчей НХЛ на 19 ноября
    •




    Русская тройка «Коламбуса» сыграет против «Флориды» Бобровского

    Расписание матчей НХЛ на 11 декабря

    Вечером 10 декабря и в ночь на 11-е в регулярном чемпионате НХЛ состоятся 8 матчей.

    Кто остановит выскочку? «Барселона» - «Жирона» 10 декабря

    Барселона - Жирона 10 декабря

    В центральном матче 16-го тура Примеры «Барселона» будет принимать лидера сезона «Жирону».

    Кучеров вышел в лидеры чемпионата НХЛ по заброшенным шайбам

    Никита Кучеров - лучший снайпер НХЛ

    Никита Кучеров вышел в лидеры снайперской гонки текущего чемпионата НХЛ.

    «Краснодар» обыграет ЦСКА? Расписание матчей РПЛ на 10 декабря

    Краснодар - ЦСКА 10 декабря

    В рамках 18-го тура Российской Премьер-лиги в воскресенье 10 декабря состоятся четыре матча.

    Программа передач Матч ТВ на 11 декабря 2023 года

    Программа Матч ТВ на 11 декабря

    Программа передач телеканала «Матч ТВ» на 11 декабря 2023 года.

    «Айнтрахт» превратил «Баварию» в посмешище

    Бавария проиграла Айнтрахт со счетом 1:5

    Игроки «Айнтрахта» поиздевались над «Баварией» в матче 14-го тура Бундеслиги.

    Александр Никишин бросает по воротам сильнее игроков НХЛ

    Матч звезд КХЛ 2023, Александр Никишин

    На Матче звезд КХЛ конкурс на силу броска выиграл защитник СКА Александр Никишин.









    Русская тройка «Коламбуса» сыграет против «Флориды» Бобровского
    Кто остановит выскочку? «Барселона» - «Жирона» 10 декабря
    Кучеров вышел в лидеры чемпионата НХЛ по заброшенным шайбам
    «Краснодар» обыграет ЦСКА? Расписание матчей РПЛ на 10 декабря
    Программа передач Матч ТВ на 11 декабря 2023 года
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 11 декабря 2023
    «Айнтрахт» превратил «Баварию» в посмешище
    Александр Никишин бросает по воротам сильнее игроков НХЛ
    Всемирный день футбола и другие праздники 10 декабря
    Овечкин против Панарина. Расписание матчей НХЛ на 10 декабря


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru