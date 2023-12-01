Русская тройка «Коламбуса» сыграет против «Флориды» Бобровского

Сегодня, 16:37





Вечером 10 декабря и в ночь на 11-е в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоятся 8 матчей.



«Коламбус» дома проведет поединок с «Флоридой» (21:00 мск). Два дня назад в матче с «Сент-Луисом» российская тройка «Блю Джекетс» Марченко - Воронков - Чинахов набрала семь очков.



«Эдмонтон» сыграет на своем льду с «Нью-Джерси» (00:00). «Ойлерз» одержал шесть побед подряд, а нападающий Коннор Макдэвид набрал в них 18 очков. Кстати, это на восемь баллов больше, чем у Кучерова за тот же период.



«Рейнджерс» всухую проиграл в столице США прошлой ночью, а сегодня будет принимать «Лос-Анджелес» (03:00). Встреча равных по классу команд, поэтому победителя предсказать практически невозможно.



«Вашингтон» отправится в гости к «Чикаго» (03:00). Александр Овечкин проводит худший сезон в своей карьере, нападающий забросил только 3 шайбы в 18 последних играх.



«Миннесота» Кирилла Капризова сыграет в гостях с «Сиэтлом» (05:00). После смены главного тренера «Дикари» выиграли четыре матча подряд, а следующие два проиграли.



Лидер сезона «Вегас» будет принимать экзамен у 32-й команды чемпионата «Сан-Хосе» (06:00).



Ранее сообщалось, что форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров возглавляет списки лучших бомбардиров и снайперов нынешнего сезона.