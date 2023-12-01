«Краснодар» - первый! Турнирная таблица РПЛ перед зимней паузой

Вчера, 22:08

В Российской Премьер-лиге завершились последние игры перед зимней паузой. Следующие матчи начнутся в первых числах марта и на ближайшие три месяца турнирная таблица останется без изменений.



Лидирует после 18-ти туров «Краснодар», одержавший в последнем матче победу над ЦСКА. Занимающий вторую строчку питерский «Зенит» отстает на два очка.



Год назад перед зимним перерывом лидирующий «Зенит» опережал «Спартак» на шесть очков. На этот раз главная борьба за чемпионский титул впереди.



Три московских клуба расположились в группе лидеров, поэтому каждая из них весной может претендовать на золотые медали.



В нижней части таблицы все предсказуемо, лишь небольшое удивление вызывает находящиеся в подвале таблицы «Ахмат» и «Сочи». В прошлом сезоне после 18-ти матчей команды занимали, соответственно, 6-е и 7-е места.



