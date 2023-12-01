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«Байер», «Жирона» и «Интер» - лучшие клубы Европы

Сегодня, 12:13


Лучшие клубы Европы - Байер, Жирона и Интер

В пяти ведущих футбольных чемпионатах европейских стран сыграно почти половина матчей. В этом году турнирные таблицы радуют глаз, особенно это касается Германии и Испании.

В Бундеслиге 11-летнее чемпионство «Баварии» надоело всем, поэтому лидерство «Байера» (85.7% очков) воспринимается в Германии позитивно. Болельщики надеются, что команда не повторит оплошности дортмундской «Боруссии», которая в прошлом сезоне подарила баварцам очередной чемпионский титул.

«Жирону» (85.4%) многие сравнивают с «Лестером», который неожиданно для всех стал чемпионом Англии в 2016 году. Конечно, опередить «Реал» и «Барселону» на длинной дистанции будет трудно, но пока команда не дает повода сомневаться в успехе. Накануне подопечные Хави как побитые собаки ушли с поля своего стадиона после 2:4 от «Жироны».

В Италии лучший результат показывает «Интер» (84.4%). Миланцы вместе с немного отстающим «Ювентусом» опережают преследователей почти на 10 очков.

У многих известных европейских клубов процент набранных очков пока не впечатляет, но все может измениться ближе к концу сезона.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» с крупным счетом переиграл в домашнем матче «Баварию».





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    «Байер», «Жирона» и «Интер» - лучшие клубы Европы

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    Представляем лучшие клубы Европы по проценту набранных очков.

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