«Байер», «Жирона» и «Интер» - лучшие клубы Европы

Сегодня, 12:13





В пяти ведущих футбольных чемпионатах европейских стран сыграно почти половина матчей. В этом году турнирные таблицы радуют глаз, особенно это касается Германии и Испании.



В Бундеслиге 11-летнее чемпионство «Баварии» надоело всем, поэтому лидерство «Байера» (85.7% очков) воспринимается в Германии позитивно. Болельщики надеются, что команда не повторит оплошности дортмундской «Боруссии», которая в прошлом сезоне подарила баварцам очередной чемпионский титул.



«Жирону» (85.4%) многие сравнивают с «Лестером», который неожиданно для всех стал чемпионом Англии в 2016 году. Конечно, опередить «Реал» и «Барселону» на длинной дистанции будет трудно, но пока команда не дает повода сомневаться в успехе. Накануне подопечные Хави как побитые собаки ушли с поля своего стадиона после 2:4 от «Жироны».



В Италии лучший результат показывает «Интер» (84.4%). Миланцы вместе с немного отстающим «Ювентусом» опережают преследователей почти на 10 очков.



У многих известных европейских клубов процент набранных очков пока не впечатляет, но все может измениться ближе к концу сезона.



Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» с крупным счетом переиграл в домашнем матче «Баварию».