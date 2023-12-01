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«Вашингтону» пора избавляться от Овечкина и Кузнецова

Сегодня, 16:17


Александр Овечкин и Евгений Кузнецов

Российские нападающие клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отрабатывают в этом сезоне тех денег, которые им выплачивает клуб по действующим контрактам.

Зарплата Овечкина в сезоне 2023/2024 составляет 12,5 миллиона долларов. Больше него зарабатывают только трое хоккеистов в лиге - Натан Маккиннон («Колорадо»), Давид Пастрняк («Бостон») и Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»).

По количеству заброшенных шайб (5) Ови занимает только шестое место в команде. Дилан Строум получает $6,5 млн и отличился 11 раз, у Тома Уилсона зарплата $6,1 млн и 9 шайб на счету. Энтони Манта забросил 7 шайб при окладе в $6,5 млн.

У Евгения Кузнецова третья зарплата в команде ($8 млн) и 5 точных ударов по воротам. Неудовлетворительный результат, учитывая то, что хоккеист больше всех игроков атаки в команде проводит на льду (20:38). Овечкин, кстати, по этому показателю второй.

Контракт у Кузнецова заканчивается летом 2025 года. Как, кстати, и у вечно травмированного и имеющего второй по величине контракт в клубе Никласа Бэкстрема. Соглашение Овечкина рассчитано до конца сезона 2025/2026.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин набрал 1500-е очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.





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