«МЮ» или «Бавария»? Расписание Лиги чемпионов на 12 декабря

Сегодня, 09:24





В заключительном туре Лиги чемпионов по футболу 12 декабря состоятся восемь поединков.



Центральный поединок игрового дня пройдет в Манчестере, где «Юнайтед» примет на своем поле «Баварию» (23:00 мск, «Матч ТВ»). Победа не гарантирует хозяевам выход в следующий раунд, для успеха необходим также ничейный результат в параллельной встрече между «Копенгагеном» и «Галатасараем».



В группе C «Наполи» сыграет с «Брагой» (23:00). Шансы португальцев на выход в плей-офф близки к нулю, обыграть в гостях мотивированный «Наполи» будет очень сложно. В матче «Унион» - «Реал» немцы будут бороться за Лигу Европы, а испанцы проверять резервистов.



В двух оставшихся квартетах все путевки разыграны, борьба предстоит только за третьи места. В группе B «ПСВ» встретится с «Арсеналом» (20:45, «Матч ТВ»), а «Севилья» отправится в гости к «Лансу». В группе D лидер чемпионата Италии «Интер» примет «Реал Сосьедад», а «Зальцбург» сыграет с «Бенфикой».



Ранее сообщалось, какие клубы являются лучшими на сегодня в ведущих чемпионатах европейских стран.