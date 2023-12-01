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День хеви-метала и другие праздники 12 декабря

Сегодня, 10:34


Международный день хеви-метала

В России 12 декабря 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Международный день хеви-метала. Каждый хоккейный болельщик знаком с этой музыкой. Часто треки Metallica, AC/DC и других групп этого направления звучат в перерывах между периодами, а также в коротких паузах после остановки игры. В 2016 году Metallica исполнила рок-версию гимна США перед четвертым финальным матчем Кубка Стэнли.

День Конституции Российской Федерации учрежден Указом Президента РФ в 1994 году. Основной закон страны был принят 30 лет назад в декабре 1993 года.

День памяти мученика Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников (народное название - Парамон Зимоуказатель). В этот народный праздник принято убирать снег с крыш. Для этого используют только веник или метлу. Лопатами убирать нельзя, иначе крыша может проржаветь и продырявиться.





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