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Панарин против Мэттьюса. Расписание матчей НХЛ на 13 декабря

Сегодня, 14:24


Артемий Панарин против Остона Мэттьюса 13 декабря 2023

В регулярном чемпионате НХЛ 13 декабря состоятся 10 матчей. «Тампа-Бэй» сыграет в гостях с «Ванкувером» (06:00 мск). Форвард «Кэнакс» Джей Ти Миллер занимает второе место (40 очков) в списке лучших бомбардиров этого сезона, а нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров возглавляет его (47).

«Рейнджерс» будет принимать «Торонто» (03:00). Самому результативному хоккеисту нью-йоркской команды Артемию Панарину (38 очков) будет противостоять лучший снайпер чемпионата Остон Мэттьюс (19 шайб).

«Эдмонтон» на своем льду встретится с «Чикаго» (06:00). «Ойлерз» одержал семь побед подряд, в которых капитан команды Коннор Макдэвид набрал 20 очков. Первый номер драфта-2023 форвард «Блэкхоукс» Коннор Бедард после отличного старта немного снизил результативность, набрав всего семь баллов в последних 10-ти матчах.

«Питтсбург» сыграет с «Аризоной» (03:00). Снизилась результативность у двух лидеров «Пингвинз» Сидни Кросби и Евгения Малкина, команда в 12-ти последних играх одержала всего три победы и скатились на 14-е место в Восточной конференции.

Лидер НХЛ «Вегас» после серии неудач снова набрал ход, выиграв пять из шести последних поединков. Сегодня ночью «Голден Найтс» встретится с «Калгари» (06:00).

Ранее сообщалось, что защитник СКА Александр Никишин на Матче звезд КХЛ выиграл конкурс на силу броска.





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