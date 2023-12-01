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Артемий Панарин набрал 700 очков в НХЛ

Сегодня, 09:54


Артемий Панарин 700 очков

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 700-е очко за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Юбилейный балл российский хоккеист записал на свой счет в домашнем матче с «Торонто», который завершился поражением хозяев со счетом 3:7. В конце второго периода Панарин в большинстве ассистировал Мике Зибанеджаду.

Больше Панарина в регулярных чемпионатах набирали 14 россиян. Лидирует  в списке Александр Овечкин, который на днях набрал 1500-е очко.

В нынешнем сезоне 32-летний уроженец Коркино может обойти действующего наставника «Спартака» Алексея Жамнова, который за карьеру имеет 719 очков. До находящегося на 13-й позиции защитника Сергея Зубова необходимо набрать 71 результативный балл.

Ранее сообщалось, что защитник СКА Александр Никишин бросает по воротам сильнее игроков НХЛ.





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