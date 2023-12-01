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«Порту» или «Шахтер»? Расписание матчей Лиги чемпионов на 13 декабря

Сегодня, 11:10


Расписание матчей Лиги чемпионов на 13 декабря

В среду 13 декабря в рамках Лиги чемпионов по футболу пройдут заключительные восемь матчей.

Остались вакантными всего два места, остальные 14 участников 1/8 финала уже известны. Четыре клуба будут представлять в плей-офф испанскую Примеру, по три - Бундеслигу и Серию А. Если сегодня вылетит «Ньюкасл» (а шансы велики), то «самый сильный европейский чемпионат» будет представлен только двумя командами.

Интрига сохранилась в двух квартетах, поэтому нет смысла обсуждать, когда и с кем будут играть решившие турнирные задачи «Манчестер Сити» или «Атлетико».

В группе H на второе место претендуют «Порту» и «Шахтер», которые проведут очный поединок в Португалии (23:00 мск).

Самое интересное будет происходить в группе F, где на одно место осталось три претендента. «Боруссия» (10 очков) примет ПСЖ (7), а «Ньюкасл» (5) на своем поле сыграет с «Миланом» (5). Оба поединка начнутся в 23:00.

В качестве дополнения. Если парижане не пройдут в следующий раунд, то это будет первый случай с 2003 года, когда среди 16-ти сильнейших команд не будет ни одного представителя Франции.

Ранее сообщалось, что лучшие клубы Европы на данный момент - «Байер», «Жирона» и «Интер».





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