Праздник в деревне. «ПСЖ» в Кубке Франции сыграет с любительской командой

Сегодня, 14:14





Клуб шестого дивизиона чемпионата Франции по футболу «Ревель» в 1/32 кубка страны будет принимать на своем поле «ПСЖ».



Встреча состоится 7 января 2024 года и начнется в 19:00 по московскому времени.



Для столичной команды предстоящий матч будет проходным, а для жителей небольшого городка на юго-западе Франции этот поединок надолго останется в памяти.



После жеребьевки футболисты прыгали от радости, а видео с ними стало вирусным в социальных сетях.



Ревель с населением 9,5 тысячи человек расположен недалеко от Тулузы вдали от крупных автомобильных дорог. Одноименный футбольный клуб основан в 1910 году и сегодня выступает в региональной лиге. Все игроки команды являются любителями, каждый день отправляются на работу и один раз в неделю играют в футбол.



В глухую провинцию приедет Мбаппе? Скорее всего нет, на поле выйдет второй или третий состав парижан. Но игроки «Ревеля» будут рассказывать детям, что их папа играл против «ПСЖ».



Ранее сообщалось, какие клубы ведущих европейских чемпионатов лидируют по проценту набранных очков.