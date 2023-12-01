Праздник живота 13 декабря. Самые упитанные футболисты мира

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Во многих странах мира 13 декабря отмечается Праздник живота. Многие известные в прошлом футболисты набирают лишние килограммы как во время игровой карьеры, так и после ее окончания. У некоторых вес появлялся после травм, другие же просто обожают много и вкусно поесть.



У Фрэнка Лэмпарда, выступавшего в Англии и завершившего карьеру в «Нью-Йорк Сити», всегда были проблемы с лишним весом. Отсюда и прозвище - «Толстяк Фрэнк».



У Диего Марадоны животик стал заметен еще в конце игровой карьеры, а после ухода из спорта 167-сантиметровый аргентинец стал весить больше 100 килогаммов.



Энди Рид, несмотря на лишние килограммы провел 29 матчей за сборную Ирландии. Болельщики даже сочинили песенку, в которой Рида сравнили с Бургер Кингом.



Антонио Кассано, выступая в середине 2000-х за «Реал», получил прозвище «толстый». До конца карьеры игрока он не смог избавиться от лишнего веса.



«Зубастик» Роналдо однажды заявил, что он уже не мог становиться толще, а просто вытекал из одежды. Основная причина - больные колени и, следовательно, малая подвижность.