Малкин против «Монреаля». Расписание матчей НХЛ на 14 декабря

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в ночь на 14 декабря состоятся пять матчей.



«Питтсбург» отправляется в гости к «Монреалю» (03:00 мск). Обе команды одержали только по две победы в шести последних играх и находятся за пределами кубковой восьмерки.



«Нью-Джерси» примет дома «Бостон» (03:30). Нападающий «Брюинз» Давид Пастрняк занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая только Никите Кучерову и Джей Ти Миллеру из «Ванкувера». «Мишки» после небольшого спада одержали четыре победы в пяти матчах и возглавили Восточную конференцию.



«Айлендерс» примет на своем льду «Анахайм» (03:30). Команда Ильи Сорокина и Семена Варламова занимает шестое место на Востоке и первую строчку в НХЛ по количеству поражений в дополнительное время (7).



«Колорадо» сыграет дома с «Баффало» (06:00). Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин после небольшого затишья сделал две результативные передачи в победной встрече с «Калгари». Форвард «Лавин» Натан Маккиннон набрал 19 очков в 12-ти последних матчах.



«Короли» в Лос-Анджелесе встретятся с «Виннипегом» (06:30). Три игры между командами в 2023 году завершились победой «Кингз» с общим счетом 15-7.



Ранее сообщалось, что нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 700-е очко в НХЛ.