Россия 25 - Звезды и ВХЛ. Расписание Кубка Первого канала на 14 декабря

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В четверг 14 декабря на Кубке Первого канала по хоккею состоятся два матча. В 14:00 мск на лед выйдут сборные Белоруссии и Казахстана, а в 18:30 начнется поединок между командами «Россия 25» и «Звезды и ВХЛ».



На Первом канале трансляций в этот день не предусмотрено, но все игры можно будет увидеть на официальном сайте телеканала.



В составе сборной России болельщики увидят нападающего «Торпедо» Василия Атанасова, занимающего четвертое место в списке лучших снайперов сезона и обладателя самого сильного броска в КХЛ защитника СКА Александра Никишина.



Игроки ведущего звена «Спартака» Николай Голдобин и Павел Порядин, ранее попавшие в список приглашенных, сослались на травмы и отказались от приезда на турнир.



19-летний Матвей Мичков из «ХК Сочи», которого «Филадельфия» выбрала на драфте НХЛ-2023 под общим седьмым номером, будет выступать за «Звезды и ВХЛ».



Ранее стало известно полное расписание Кубка Первого канала 2023 года. Турнир впервые был проведен в 1967 году.