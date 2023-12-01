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Россия 25 - Звезды и ВХЛ. Расписание Кубка Первого канала на 14 декабря

Сегодня, 10:04


Россия - Звезды и ВХЛ 14 декабря

В четверг 14 декабря на Кубке Первого канала по хоккею состоятся два матча. В 14:00 мск на лед выйдут сборные Белоруссии и Казахстана, а в 18:30 начнется поединок между командами «Россия 25» и «Звезды и ВХЛ».

На Первом канале трансляций в этот день не предусмотрено, но все игры можно будет увидеть на официальном сайте телеканала.

В составе сборной России болельщики увидят нападающего «Торпедо» Василия Атанасова, занимающего четвертое место в списке лучших снайперов сезона и обладателя самого сильного броска в КХЛ защитника СКА Александра Никишина. 

Игроки ведущего звена «Спартака» Николай Голдобин и Павел Порядин, ранее попавшие в список приглашенных, сослались на травмы и отказались от приезда на турнир.

19-летний Матвей Мичков из «ХК Сочи», которого «Филадельфия» выбрала на драфте НХЛ-2023 под общим седьмым номером, будет выступать за «Звезды и ВХЛ».

Ранее стало известно полное расписание Кубка Первого канала 2023 года. Турнир впервые был проведен в 1967 году.





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