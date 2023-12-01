«Юнион» против «Ливерпуля». Расписание Лиги Европы на 14 декабря

Сегодня, 11:46





На групповом этапе второго по значимости клубного европейского турнира по футболу в четверг 14 декабря состоятся 16 игр.



На сегодня известны 14 из 16 участников плей-офф Лиги Европы, сегодня станут известны два последних обладателя заветных путевок.



«Юнион» будет принимать дома «Ливерпуль» (20:45 мск, трансляция на «Матч ТВ»). Бельгийцам для выхода в следующий раунд необходимо побеждать англичан и надеяться на то, что «Тулуза» проиграет ЛАСКу. Этого, правда, тоже может не хватить, при равенстве очков на первый план выйдет разница мячей, а она у «Юниона» хуже.



Второй обладатель путевки определится в группе, где выступает «Бетис» (9 очков), «Рейнджерс» (8) и «Спарта» (7). Испанцы встретятся с шотландцами, а чехи отправятся в гости к «Арису».



В 23:00 телеканал «Матч ТВ» покажет встречу «Брайтон» - «Марсель». Обе команды вышли в следующий раунд, но судьба первого места еще не определена. Напомним, победитель группы напрямую попадает в 1/8 финала, а вторая команда проведет стыковые матчи.



В записи спортивный канал покажет поединок между «Вест Хэмом» и «Фрайбургом» (01:55). И здесь борьба предстоит только за первое место.



Ранее сообщалось, что «ПСЖ» в Кубке Франции в начале января встретится с любительской командой из маленького городка на юге страны.