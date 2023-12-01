Макдэвид против Кучерова. Расписание матчей НХЛ на 15 декабря

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В Национальной хоккейной лиге в ночь на 15 декабря состоятся 8 матчей. Выделим наиболее важные из них.



«Вашингтон» встретится в гостях с «Филадельфией» (03:00 мск). Обе команды замыкают кубковую восьмерку Восточной конференции, «Летчики» набрали на два очка больше, но «Кэпиталз» стоит выше по потерянным очкам. Безголевая серия Александра Овечкина достигла 10 матчей, в последний раз хоккеист забивал «Коламбусу» 19 ноября.



«Эдмонтон» будет принимать «Тампа-Бэй» (05:00). Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров возглавляет список лучших бомбардиров сезона (47 очков), а капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 25 очков в последних 10-ти играх.



Русская тройка «Блю Джекетс» отправляется в гости к «Торонто» (03:00). Форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс в пяти матчах забил семь шайб и вырвался в лидеры снайперской гонки (21).



«Миннесота» на своем льду сыграет с «Калгари» (04:00). Кирилл Капризов занимает второе место в команде по набранным очкам (24), уступая лишь Матсу Цуккарелло (28).



«Флорида» проведет выездой поединок с «Ванкувером» (06:00). Сергея Бобровского будут проверять на прочность один из лучших снайперов сезона Брок Безер (21 шайба) и лидер по количеству результативных передач Куинн Хьюз (30).



Ранее сообщалось, что ведущий игрок «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 700 очков в НХЛ.