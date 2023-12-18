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Овечкин - лучший российский хоккеист НХЛ за всю историю

Сегодня, 08:08


Лучший российский хоккеист в НХЛ

«Спортивное обозрение» составило рейтинг лучших российских хоккеистов, когда-либо выступавших в Национальной хоккейной лиге.

Сначала был составлен список претендентов, а затем путем голосования экспертов мы определили лучшего российского хоккеиста в НХЛ за всю историю. Им стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. С небольшим отрывом капитан столичной команды опередил Сергея Федорова. В пятерку вошли Евгений Малкин, Павел Дацюк и Павел Буре.

Символическая сборная

Вратарь

Андрей Василевский получил «Везина Трофи» в 2019-м, признан самым ценным игроком плей-офф в 2021 году и дважды поднимал над головой серебряную чашу.

Защитники

Сергей Зубов выступал в Лиге с 1992-го. Выиграл первый Кубок Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», но потом 12 лет провел в «Далласе». Еще раз получил перстень в 1999-м, а спустя 20 лет был включен в Зал славы НХЛ.

Вячеслав Фетисов - представитель советской хоккейной школы, успел поиграть за «Нью-Джерси» и «Детройт» и в составе последнего дважды побеждал в финалах плей-офф. В Зале славы с 2001 года.

Нападающие

Александр Овечкин продолжает в свои 38 лет выходить в составе «Вашингтон Кэпиталз». Трижды признавался самым ценным по итогам сезона, девять раз выигрывал снайперскую гонку, восемь раз был включен в первую символическую сборную. И вишенка на торте - стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Сергей Федоров первым из российских хоккеистов получил «Харт Трофи», три раза с «Детройтом» становился обладателем Кубка Стэнли и включен в Зал хоккейной славы в Торонто в 2015-м.

Евгений Малкин взял «Колдер Трофи» в 2007-м, трижды выиграл вместе с «Питтсбургом» главный трофей НХЛ, два раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и один раз стал ценным игроком сезона.





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