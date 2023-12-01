Расписание второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Уфе Вчера, 23:19









С 15 по 17 декабря 2023 года в Уфе пройдет второй в нынешнем сезоне этап Кубка Содружества по биатлону.



В первый день спортсмены определят сильнейших в мужском (09:00 мск) и женском (12:00) спринте. В субботу пройдут две гонки преследования (мужская в 09:00 и женская в 12:00), а в последний день состоятся масс-старты (09:30 и 12:00).



Все дисциплины будут показаны на федеральном канале «Матч ТВ» и других телеканалах холдинга. В Белоруссии прямые трансляции пройдут в эфире «Беларусь 5».



Температура в Уфе днем в пятницу опустится до минус 12 градусов, а на выходных на несколько градусов потеплеет. В воскресенье ожидается снегопад.



На первом этапе в Сочи в сентябре все три мужские гонки на роликах выиграл белорусский биатлонист Антон Смольский. У женщин в спринте сильнейшей была Ирина Казакевич, гонку преследования выиграла Виктория Сливко, а в масс-старте золото получила Анастасия Гореева.



Третий этап состоится в первых числах января будущего года в Раубичах.



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