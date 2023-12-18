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Триллер в Торонто. «Мэйпл Лифс» отыграл пять шайб в третьем периоде и проиграл

Сегодня, 08:54


Торонто - Коламбус - 5:6

Невероятный по накалу поединок состоялся этой ночью в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

«Торонто» на своем льду принимал «Коламбус». После второго периода гости вели со счетом 5:0 и присутствовавшим на стадионе болельщикам оставалось только досмотреть окончание разгрома и разойтись по домам.

Егор Чинахов один раз поразил ворота Ильи Самсонова и сделал одну передачу. На счету защитника «Блю Джекетс» Ивана Проворова два результативных паса.

Но в третьей двадцатиминутке «Кленовые листья» сделали что-то невероятное. Команда смогла отыграть отставание в пять шайб и перевести игру в овертайм. Лучший снайпер этого сезона Остон Мэттьюс оформил дубль в течение 30 секунд и довел счет заброшенным шайб до 23.

В дополнительное время «Коламбус» все-таки дожал оппонента благодаря удачному броску 21-летнего Кента Джонсона.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин назван лучшим российским хоккеистом НХЛ за всю историю.





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