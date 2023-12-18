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Покер Стэмкоса и 50-е очко Кучерова в Эдмонтоне

Сегодня, 09:36


Покер Стэмкоса и 50-е очко Кучерова

Матч в Эдмонтоне этой ночью порадовал российских любителей хоккея. «Нефтяники» на своем льду принимали «Тампа-Бэй» и проиграли со счетом 4:7.

После двух пропущенных шайб в первой двадцатиминутке подопечные Криса Ноблоха пришли в себя и во втором периоде не только сравняли счет, но и вышли вперед.

Посыпалась канадская команда в середине третьего периода, пропустив за 13 минут пять шайб.

Четыре шайбы записал на свой счет форвард «Лайтнинг» Стивен Стэмкос. Никита Кучеров набрал 3 (1+2) результативных балла и первым в сезоне достиг отметки в 50 очков. Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 53 броска и был признан лучшим игроком матча.

Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид забил гол, отдал передачу и завершил встречу с показателем полезности «минус 1».

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