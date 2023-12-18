Покер Стэмкоса и 50-е очко Кучерова в Эдмонтоне

Сегодня, 09:36





Матч в Эдмонтоне этой ночью порадовал российских любителей хоккея. «Нефтяники» на своем льду принимали «Тампа-Бэй» и проиграли со счетом 4:7.



После двух пропущенных шайб в первой двадцатиминутке подопечные Криса Ноблоха пришли в себя и во втором периоде не только сравняли счет, но и вышли вперед.



Посыпалась канадская команда в середине третьего периода, пропустив за 13 минут пять шайб.



Четыре шайбы записал на свой счет форвард «Лайтнинг» Стивен Стэмкос. Никита Кучеров набрал 3 (1+2) результативных балла и первым в сезоне достиг отметки в 50 очков. Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 53 броска и был признан лучшим игроком матча.



Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид забил гол, отдал передачу и завершил встречу с показателем полезности «минус 1».



Ранее эксперты назвали лучшего российского хоккеиста Национальной хоккейной лиги за всю историю.