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Кому нужен такой Кубок Первого канала по хоккею?

Сегодня, 16:55


Кубок Первого канала по хоккею

В четверг состоялись стартовые матчи в рамках Кубка Первого канала по хоккею. Турнир в этом году не вызвал интереса у болельщиков, первую игру с участием сборной России посетили всего шесть тысяч человек. Пустовала почти половина зрительских мест в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Почему так произошло? Ответ прост, ажиотаж у поклонников хоккея всегда вызывали только матчи с участием своей сборной. Команды Белоруссии и Казахстана мало кому интересны в России, как в свое время болельщики на КПК мало интересовались коллективами из Чехии, Швеции и Финляндии.

Так было все последние годы везде, где проходили этапы Евротура. Недаром вошло в правило из-за низкого интереса местных болельщиков первые игры каждого из четырех турниров переносить в другие страны.

Кто приехал в северную столицу на этот раз? Непонятная команда, где главными звездами выступают нападающий «Торпедо» Василий Атанасов и защитник СКА Александр Никишин. Никого из ведущих хоккеистов КХЛ и лидеров своих команд в сборной «России 25» нет.

На такую сборную могли пойти не избалованные качественным хоккеем болельщики в других городах России, но не жители Санкт-Петербурга.

Несколько дней назад в городе завершился Матч звезд. На шоу с участием лучших игроков КХЛ пришли более 21 тысячи человек. 19 декабря набравший обороты СКА будет принимать «ХК Сочи», а 21-го - ЦСКА. Любители хоккея в Питере, похоже уже сделали свой выбор.

Кубок Первого канала по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря 2023 года.





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