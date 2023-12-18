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Панарин против «Анахайма». Расписание матчей НХЛ на 16 декабря

Сегодня, 21:36


Расписание матчей НХЛ на 16 декабря

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 16 декабря состоятся шесть матчей.

«Рейнджерс» сыграет дома с «Анахаймом» (03:00 мск). Артемий Панарин набрал 700-е очко в регулярных чемпионатах и имеет шанс развить успех. «Утки» выиграли только одну из 13-ти последних игр и занимают 31-е место в общей таблице НХЛ.

Лидер сезона «Вегас» проведет поединок с «Баффало» (06:00). Последняя игра между командами в Лас-Вегасе завершилась победой «Сэйбрз» со счетом 3:2.

«Айлендерс» будет принимать «Бостон» (03:30). Матч в столице штата Массачусетс в начале ноября «Мишки» выиграли со счетом 5:2.

«Оттава» отправится в гости к «Далласу» (04:00). Нападающий «Сенаторс» Владимир Тарасенко набирал очки в 11-ти матчах этого сезона и в девяти из них команда одерживала победу.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин назван лучшим российским хоккеистом НХЛ за всю историю.





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