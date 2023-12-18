Кубок Первого канала по хоккею. Россия - Белоруссия. 16 декабря

Во втором матче в рамках Кубка Первого канала 2023 года по хоккею «Россия 25» встретится с Белоруссией. Игра начнется в 15:00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире.
Декабрьский турнир ведет свою историю с 1967 года. Напомним, как все тогда начиналось.
Стартовый матч, в котором на лед вышли хоккеисты Чехословакии и Польши, состоялся в Лужниках в последний день ноября. Чехи забросили в ворота поляков 9 шайб и пропустили всего одну.
В страну приехали игроки из Чехословакии, Канады и Польши. Хоккейные руководители СССР и ЧССР решили выставить на турнир по две команды.
Победительницей стала первая сборная СССР, а лучшим снайпером - спартаковец Владимир Шадрин из второй команды, забросивший 6 шайб.
В 1969 году турнир назвали «Приз «Известий».
Ранее сообщалось, какими впечатлениями канадский защитник Бобби Орр поделился после посещения Большого театра в Москве.