Кубок Первого канала по хоккею. Россия - Белоруссия. 16 декабря

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Во втором матче в рамках Кубка Первого канала 2023 года по хоккею «Россия 25» встретится с Белоруссией. Игра начнется в 15:00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире.



Декабрьский турнир ведет свою историю с 1967 года. Напомним, как все тогда начиналось.



Стартовый матч, в котором на лед вышли хоккеисты Чехословакии и Польши, состоялся в Лужниках в последний день ноября. Чехи забросили в ворота поляков 9 шайб и пропустили всего одну.



В страну приехали игроки из Чехословакии, Канады и Польши. Хоккейные руководители СССР и ЧССР решили выставить на турнир по две команды.



Победительницей стала первая сборная СССР, а лучшим снайпером - спартаковец Владимир Шадрин из второй команды, забросивший 6 шайб.



В 1969 году турнир назвали «Приз «Известий».



Ранее сообщалось, какими впечатлениями канадский защитник Бобби Орр поделился после посещения Большого театра в Москве.