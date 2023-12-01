Кучеров - главный фаворит на MVP сезона 2023/2024

Сегодня, 18:44





В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги вечером 16 декабря и в ночь на 17-е состоятся 13 матчей. Выделим наиболее важные из них.



«Миннесота» примет на своем льду «Ванкувер» (22:00 мск). Команде Кирилла Капризова будет противостоять самая забивающая команда этого сезона.



«Рейнджерс» сыграет в гостях с «Бостоном» (03:00). Лучший бомбардир гостей Артемий Панарин в последних 10-ти играх набрал 15 очков.



Лучший снайпер сезона Остон Мэттьюс (23 шайбы) попробует увеличить отрыв от преследователей в матче с «Питтсбургом» (03:00).



«Вашингтон» отправится в Нэшвилл (04:00). Безголевая серия капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина составляет уже 11 матчей. Ждем хороших новостей из столицы США.



«Тампа-Бэй» проведет выездной поединок с «Калгари» (06:00). Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров первым в сезоне набрал 50 очков и на семь баллов опережает ближайшего преследователя - Джей Ти Миллера из «Ванкувера».



«Эдмонтон» сыграет с «Флоридой» (06:00). «Нефтяники» прервали свою победную серию, которая продолжалась 8 игр. Коннор Макдэвид набрал 27 очков в последних 11-ти играх.



Ранее эксперты и журналисты назвали лучшего российского хоккеиста НХЛ за всю историю.