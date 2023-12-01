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Кучеров - главный фаворит на MVP сезона 2023/2024

Сегодня, 18:44


Расписание матчей НХЛ на 17 декабря

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги вечером 16 декабря и в ночь на 17-е состоятся 13 матчей. Выделим наиболее важные из них.

«Миннесота» примет на своем льду «Ванкувер» (22:00 мск). Команде Кирилла Капризова будет противостоять самая забивающая команда этого сезона.

«Рейнджерс» сыграет в гостях с «Бостоном» (03:00). Лучший бомбардир гостей Артемий Панарин в последних 10-ти играх набрал 15 очков.

Лучший снайпер сезона Остон Мэттьюс (23 шайбы) попробует увеличить отрыв от преследователей в матче с «Питтсбургом» (03:00).

«Вашингтон» отправится в Нэшвилл (04:00). Безголевая серия капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина составляет уже 11 матчей. Ждем хороших новостей из столицы США.

«Тампа-Бэй» проведет выездной поединок с «Калгари» (06:00). Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров первым в сезоне набрал 50 очков и на семь баллов опережает ближайшего преследователя - Джей Ти Миллера из «Ванкувера».

«Эдмонтон» сыграет с «Флоридой» (06:00). «Нефтяники» прервали свою победную серию, которая продолжалась 8 игр. Коннор Макдэвид набрал 27 очков в последних 11-ти играх.

Ранее эксперты и журналисты назвали лучшего российского хоккеиста НХЛ за всю историю.





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    Кучеров - главный фаворит на MVP сезона 2023/2024

    Расписание матчей НХЛ на 17 декабря

    В регулярном чемпионате НХЛ вечером 16 декабря и в ночь на 17-е состоятся 13 матчей.

    Программа передач Матч ТВ на 17 декабря 2023 года

    Программа Матч ТВ на 17 декабря

    Программа передач телеканала «Матч ТВ» на 17 декабря 2023 года.

    Рейтинг лучших хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024

    Лучшие хоккеисты КХЛ в сезоне 2023/2024

    «Спортивное обозрение» составило рейтинг лучших игроков КХЛ в сезоне 2023/2024.

    Кубок Первого канала по хоккею. Россия - Белоруссия. 16 декабря

    Кубок Первого канала, Россия - Белоруссия 16 декабря

    Во втором матче в рамках Кубка Первого канала по хоккею «Россия 25» встретится с Белоруссией.

    Панарин против «Анахайма». Расписание матчей НХЛ на 16 декабря

    Расписание матчей НХЛ на 16 декабря

    В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 16 декабря состоятся шесть матчей.

    Кому нужен такой Кубок Первого канала по хоккею?

    Кубок Первого канала по хоккею

    Турнир не вызвал интереса у болельщиков, первая игра прошла при полупустых трибунах.

    Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. 15 декабря

    Кубок мира по биатлону, спринт, мужчины, 15 декабря

    Во второй день на этапе Кубка мира по биатлону в Швейцарии состоится мужская спринтерская гонка.









    Кучеров - главный фаворит на MVP сезона 2023/2024
    Программа передач Матч ТВ на 17 декабря 2023 года
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 17 декабря 2023
    Рейтинг лучших хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024
    Кубок Первого канала по хоккею. Россия - Белоруссия. 16 декабря
    Панарин против «Анахайма». Расписание матчей НХЛ на 16 декабря
    Кому нужен такой Кубок Первого канала по хоккею?
    Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. 15 декабря
    О чем будут «Разговоры о важном» 18 декабря 2023 года
    Программа передач Матч ТВ на 16 декабря


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