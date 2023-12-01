Кубок Первого канала. Россия - Казахстан 17 декабря

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Сборная России сыграет с Казахстаном на Кубке Первого канала в воскресенье 17 декабря 2023 года. Встреча начнется в 15:00 мск и будет показана в прямом эфире на ТВ.



Сильнейшая команда определится сегодня на льду Ледового дворца в Санкт-Петербурге, а мы немного окунемся в историю проведения турнира.



Декабрь 1976 года. Представители Канады до этого шесть лет подряд игнорировали известинский турнир, а в том году решили одержать в нем победу. В Москву прибыла одна из самых сильных на тот момент команд ВХА «Виннипег Джетс» с Бобби Халлом в составе. И заняла предпоследнее четвертое место. Игра «Джетс» выглядела серой, игроки - вялыми и безынициативными. Халл выступал с незалеченной после травмы рукой и ни разу не воспользовался своим знаменитым броском.



Через год канадцы предприняли еще одну попытку добиться успеха и прислали в СССР «Квебек Нордикс». Главный тренер команды Марк Буало перед турниром был оптимистичен: «Мы приехали доказать, что умеем играть в хоккей». В итоге лучший клуб ВХА три матча проиграл, сыграл вничью с финнами и стал в итоге пятым.



Ранее журналисты назвали лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2023/2024.