Клопп отправит в отставку тен Хага? «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 17 декабря

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Главный поединок 17-го тура Английской премьер-лиги состоится в воскресенье 17 декабря в Ливерпуле, где подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Манчестер Юнайтед» (19:30 мск).



Команда Эрика тен Хага находится в глубоком кризисе и многие английские обозреватели предрекают скорую отставку голландского специалиста.



В прошлую субботу «Манчестер» на своем поле уступил со счетом 0:3 «Борнмуту», который первую победу в чемпионате одержал только в 10-м туре и находится внизу турнирной таблицы. К тому же «Юнайтед» в этом сезоне проиграл всем командам из еврокубковой зоны.



Кстати, «Красные дьяволы» в последний раз забивали на «Энфилде» 16 декабря 2018 года. Последняя игра в Ливерпуле в марте текущего года завершилась унизительным поражением со счетом 0:7. В апреле 2022 года Салах, Мане и Диас забили в ворота Давида де Хеа четыре мяча.



Ранее сообщалось, что «ПСЖ» сыграет в Кубке Франции с любительской командой из шестого дивизиона.