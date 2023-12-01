«Байер» Хаби Алонсо сыграет с «Айнтрахтом» 17 декабря

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Лидер чемпионата Германии по футболу «Байер» 17 декабря 2023 года будет принимать на своем поле «Айнтрахт». Матч начнется в 19:30 по московскому времени и будет показан на канале «Матч ТВ».



Команда Хаби Алонсо пока идет без поражений в этом сезоне Бундеслиги и на четыре очка опережает занимающую второе место «Баварию».



Последняя игра между командами в Леверкузене 8 апреля завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе «Байера» отличились, Амин Адли, Мусса Диаби и Сердар Азмун. Иранец долго выступал за российские клубы, а прошлым летом переехал из Германии в итальянскую «Рому».



В текущем чемпионате самыми результативными в составе «Байера» являются 22-летний нигериец Виктор Бонифасе (8 мячей), перешедший в межсезонье из бельгийского «Юниона» и Алехандро Гримальдо (7), в минувшем сезоне выступавший за «Бенфику».



«Айнтрахт» занимает седьмое место в текущей таблице, но этот факт не помешал в прошлые выходные подопечным Дино Топпмеллера обыграть «Баварию» со счетом 5:1.



Ранее сообщалось, что «Байер» является лучшим клубом в ведущих чемпионатах европейских стран по проценту набранных очков.