Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


«Байер» Хаби Алонсо сыграет с «Айнтрахтом» 17 декабря

Сегодня, 11:59


Байер - Айнтрахт 17 декабря 2023

Лидер чемпионата Германии по футболу «Байер» 17 декабря 2023 года будет принимать на своем поле «Айнтрахт». Матч начнется в 19:30 по московскому времени и будет показан на канале «Матч ТВ».

Команда Хаби Алонсо пока идет без поражений в этом сезоне Бундеслиги и на четыре очка опережает занимающую второе место «Баварию».

Последняя игра между командами в Леверкузене 8 апреля завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе «Байера» отличились, Амин Адли, Мусса Диаби и Сердар Азмун. Иранец долго выступал за российские клубы, а прошлым летом переехал из Германии в итальянскую «Рому».

В текущем чемпионате самыми результативными в составе «Байера» являются 22-летний нигериец Виктор Бонифасе (8 мячей), перешедший в межсезонье из бельгийского «Юниона» и Алехандро Гримальдо (7), в минувшем сезоне выступавший за «Бенфику».

«Айнтрахт» занимает седьмое место в текущей таблице, но этот факт не помешал в прошлые выходные подопечным Дино Топпмеллера обыграть «Баварию» со счетом 5:1.

Ранее сообщалось, что «Байер» является лучшим клубом в ведущих чемпионатах европейских стран по проценту набранных очков.





  • Панарин против «Анахайма». Расписание матчей НХЛ на 16 декабря
  • «МЮ» или «Бавария»? Расписание Лиги чемпионов на 12 декабря
  • «Байер», «Жирона» и «Интер» - лучшие клубы Европы
  • «Айнтрахт» превратил «Баварию» в посмешище
  • Лига чемпионов 2016/2017: ПСВ примет «Ростов», «Тоттенхэм» - ЦСКА
    •




    Программа передач Матч ТВ на 18 декабря 2023 года

    Программа Матч ТВ на 18 декабря

    Программа передач телеканала «Матч ТВ» на 18 декабря 2023 года.

    Кубок мира по биатлону. Масс-старт 17 декабря

    Кубок мира по биатлону, масс-старт, 17 декабря

    В заключительный день третьего этапа Кубка мира по биатлону пройдут мужской и женский масс-старты.

    «Байер» Хаби Алонсо сыграет с «Айнтрахтом» 17 декабря

    Байер - Айнтрахт 17 декабря 2023

    Лидер чемпионата Германии по футболу «Байер» 17 декабря будет принимать «Айнтрахт».

    Клопп отправит в отставку тен Хага? «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 17 декабря

    Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 17 декабря 2023

    «Ливерпуль» сыграет 17 декабря дома с «Манчестер Юнайтед» в рамках 17-го тура АПЛ.

    Кубок Первого канала. Россия - Казахстан 17 декабря

    Кубок Первого канала, Россия - Казахстан 17 декабря

    Сборная России сыграет с Казахстаном на Кубке Первого канала в воскресенье 17 декабря 2023 года.

    Кучеров - главный фаворит на MVP сезона 2023/2024

    Расписание матчей НХЛ на 17 декабря

    В регулярном чемпионате НХЛ вечером 16 декабря и в ночь на 17-е состоятся 13 матчей.

    Программа передач Матч ТВ на 17 декабря 2023 года

    Программа Матч ТВ на 17 декабря

    Программа передач телеканала «Матч ТВ» на 17 декабря 2023 года.









    Программа передач Матч ТВ на 18 декабря 2023 года
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 18 декабря 2023
    Кубок мира по биатлону. Масс-старт 17 декабря
    «Байер» Хаби Алонсо сыграет с «Айнтрахтом» 17 декабря
    Клопп отправит в отставку тен Хага? «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 17 декабря
    Кубок Первого канала. Россия - Казахстан 17 декабря
    Кучеров - главный фаворит на MVP сезона 2023/2024
    Программа передач Матч ТВ на 17 декабря 2023 года
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 17 декабря 2023
    Рейтинг лучших хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru