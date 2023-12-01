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Кубок мира по биатлону. Масс-старт 17 декабря

Сегодня, 13:11


Кубок мира по биатлону, масс-старт, 17 декабря

В заключительный день третьего этапа Кубка мира по биатлону пройдут мужской и женский масс-старты.

Женская гонка начнется 17 декабря в 14:15 мск, а старт мужской намечен на 16:35. В прямом эфире соревнования из Ленцерхайда можно увидеть в онлайн-кинотеатре Okko.

Биатлонисты примут участие в этом виде программы соревнований впервые в текущем сезоне, на первых двух этапах в Эстерсунде и Хохфильцене масс-старты не проводились.

На старт одновременно выйдут по 30 спортсменов с наибольшим количеством баллов в общем зачете Кубка мира этого сезона. Каждый промах на стрельбище наказывается прохождение штрафного круга.

В мужском общем зачете лидируют два брата Бё, а все пять первых мест занимают только норвежские биатлонисты. У женщин превосходства гонщиков этой страны нет, в десятке представлены спортсменки из шести стран.

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