Кубок мира по биатлону, масс-старт, 17 декабря

Сегодня, 13:11





В заключительный день третьего этапа Кубка мира по биатлону пройдут мужской и женский масс-старты.



Женская гонка начнется 17 декабря в 14:15 мск, а старт мужской намечен на 16:35. В прямом эфире соревнования из Ленцерхайда можно увидеть в онлайн-кинотеатре Okko.



Биатлонисты примут участие в этом виде программы соревнований впервые в текущем сезоне, на первых двух этапах в Эстерсунде и Хохфильцене масс-старты не проводились.



На старт одновременно выйдут по 30 спортсменов с наибольшим количеством баллов в общем зачете Кубка мира этого сезона. Каждый промах на стрельбище наказывается прохождение штрафного круга.



В мужском общем зачете лидируют два брата Бё, а все пять первых мест занимают только норвежские биатлонисты. У женщин превосходства гонщиков этой страны нет, в десятке представлены спортсменки из шести стран.



Ранее стало известно, сколько продлятся новогодние и рождественские праздники в 2024 году.