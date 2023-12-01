Чем закончится 13-я попытка Овечкина? Расписание НХЛ на 18 декабря

Сегодня, 16:26





В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 18 декабря состоятся пять матчей.



Начнется игровой день за океаном встречей в Чикаго, где «Блэкхоус» будет принимать «Ванкувер» (23:00 мск). Накануне канадцы смогли забить всего одну шайбу «Миннесоте» и проиграли (1:2 Б). Таких малорезультативных игр у «Кэнакс» всего три в сезоне, кроме поединка в Роли они не смогли забить «Филадельфии» в октябре (0:2) и один раз отличились в матче с «Вегасом» 1 декабря (1:4).



«Вашингтон» сыграет в гостях с «Каролиной» (02:00). Александр Овечкин вновь предпримет попытку прервать свою безголевую серию, которая продолжается уже 12 матчей.



«Нью-Джерси» примет «Анахайм» (03:00. «Дэвилз» выиграл у «Дакс» три последние игры на своем льду



«Колорадо» пропустил 6 шайб в Виннипеге и теперь попытается отыграться в поединке с «Сан-Хосе» (04:00), который занимает третье место с конца в общей таблице текущего сезона.



Лидер чемпионата «Вегас» уступил два дня назад дома слабому «Баффало» и второму аутсайдеру подряд («Оттава» 04:00), скорее всего, не проиграет.



Ранее сообщалось, что Александр Овечкин признан лучшим российским хоккеистом в НХЛ за всю историю.