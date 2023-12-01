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Пора на пенсию? Овечкин не забивает 13 матчей подряд

Сегодня, 09:01


Александр Овечкин

Александр Овечкин не забивает уже 13 матчей подряд. Хоккейные болельщики в России с недоумением следят за антирекордом капитана «Вашингтона» и не могут поверить, что хоккеист не сможет превзойти казавшееся еще совсем недавно вечным достижение Уэйна Гретцки.

Кто-то обвиняет в этом тренера «Кэпиталз», кто-то партнеров Александра по команде. Но, скорее всего, проблема в возрасте игрока, на который мы все не хотим обращать внимания.

Выход на пенсию всегда сложный процесс, для спортсменов в первую очередь. Овечкину осенью исполнилось 38 лет, а большинство хоккеистов в НХЛ вешают коньки на гвоздь в более раннем возрасте. Примеры Хоу и Ягра не показательны, такой лотерейный билет выпадает единицам.

Самый возрастной хоккеист нынешнего сезона 40-летний Марк Джиордано забросил 1 шайбу. Пока неплохо забивает 39-летний Джо Павелски (13 шайб). Из действующих игроков 1985 года рождения никто не забил больше Овечкина.

Сидни Кросби родился в 1987 году и пока еще держится на уровне. Евгений Малкин забил 10 шайб, но он на год моложе форварда «Вашингтона».

Ранее «Спортивное обозрение» составило рейтинг лучших игроков Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2023/2024.





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