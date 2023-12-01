Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу 2023/2024

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В офисе УЕФА в Ньоне 18 декабря прошла жеребьевка первого раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов сезона 2023/2024.



Восемь матчей по традиции состоятся за четыре игровых дня (13-14 и 20–21 февраля), ответные встречи пройдут в марте будущего года.



В число 16-ти сильнейших на этот раз попали четыре представителя Испании, по три клуба из Германии и Италии и два коллектива из АПЛ.



Результаты жеребьевки



«Порту» - «Арсенал»

В последний раз команды встречались на этой же стадии в 2010 году. В ответном поединке «Канониры» одержали победу со счетом 5:0.



«Наполи» - «Барселона»

Два года назад испанцы выиграли в гостях 4:2 и вышли в 1/8 финала Лиги Европы.



«ПСЖ» - «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян против Килиана Мбаппе. Российский полузащитник в двух последних турах ЛЧ попадал в стартовый состав и в двух встречах выходил на замену.



«Интер» - «Атлетико»

Финалисты Суперкубока УЕФА 2010 года. Победу в матче одержал победитель второго по значимости европейского клубного турнира мадридский «Атлетико».



«ПСВ» - «Боруссия» Д

В 2002 году на первом групповом этапе Лиги чемпионов «Боруссия» одержала победу в гостях и сыграла вничью на своем поле.



«Лацио» - «Бавария»

Клубы встречались в 1/8 финала ЛЧ в 2021 году. Баварцы выиграли оба матча с общим счетом 6:2.



«Копенгаген» - «Манчестер Сити»

Прошлой осенью команды выступали вместе на групповом этапе. Поединок в Дании завершился нулевой ничьей, а дома «Сити» уничтожил оппонента (5:0).



«РБ Лейпциг» - «Реал»

Еще два представителя прошлогоднего группового этапа. Встреча в Мадриде завершилась в пользу «Реала», а в ответном поединке сильнее была немецкая команда.



Ранее сообщалось, что «ПСЖ» встретится в Кубке Франции с представителем шестого дивизиона.