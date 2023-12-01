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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу 2023/2024

Сегодня, 15:04


Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2023 2024

В офисе УЕФА в Ньоне 18 декабря прошла жеребьевка первого раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов сезона 2023/2024.

Восемь матчей по традиции состоятся за четыре игровых дня (13-14 и 20–21 февраля), ответные встречи пройдут в марте будущего года.

В число 16-ти сильнейших на этот раз попали четыре представителя Испании, по три клуба из Германии и Италии и два коллектива из АПЛ.

Результаты жеребьевки

«Порту» - «Арсенал»
В последний раз команды встречались на этой же стадии в 2010 году. В ответном поединке «Канониры» одержали победу со счетом 5:0.

«Наполи» - «Барселона»
Два года назад испанцы выиграли в гостях 4:2 и вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

«ПСЖ» - «Реал Сосьедад»
Арсен Захарян против Килиана Мбаппе. Российский полузащитник в двух последних турах ЛЧ попадал в стартовый состав и в двух встречах выходил на замену.

«Интер» - «Атлетико»
Финалисты Суперкубока УЕФА 2010 года. Победу в матче одержал победитель второго по значимости европейского клубного турнира мадридский «Атлетико».

«ПСВ» - «Боруссия» Д
В 2002 году на первом групповом этапе Лиги чемпионов «Боруссия» одержала победу в гостях и сыграла вничью на своем поле.

«Лацио» - «Бавария»
Клубы встречались в 1/8 финала ЛЧ в 2021 году. Баварцы выиграли оба матча с общим счетом 6:2.

«Копенгаген» - «Манчестер Сити»
Прошлой осенью команды выступали вместе на групповом этапе. Поединок в Дании завершился нулевой ничьей, а дома «Сити» уничтожил оппонента (5:0).

«РБ Лейпциг» - «Реал»
Еще два представителя прошлогоднего группового этапа. Встреча в Мадриде завершилась в пользу «Реала», а в ответном поединке сильнее была немецкая команда.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» встретится в Кубке Франции с представителем шестого дивизиона.





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