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«Авангард» против «Ак Барса». Расписание матчей КХЛ на 19 декабря

Сегодня, 09:43


Авангард - Ак Барс 19 декабря

В первый после перерыва игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся девять матчей.

«Авангард» встретится 19 октября с «Ак Барсом» (16:30 мск, «Матч ТВ»). Омичи проиграли только один раз в последних 15-ти играх. Две встречи между командами в Казани в октябре завершились победой хозяев в дополнительное время.

«Автомобилист» сыграет с «Трактором», а «Салават Юлаев» - с «Барысом» (оба - в 17:00).

«Лада» на своем льду примет «Сибирь» (18:00). Хоккеисты из Тольятти выиграли только три из последних 10-ти поединков, у новосибирцев на одну победу больше в этот же период.

«Торпедо» встретится с самой забивающей командой чемпионата (19:00). «Спартак» перед перерывом в сверхрезультативном матче обыграл московское «Динамо» (8:7 ОТ) и начнет вторую половину сезона в качестве лидера.

«Локомотив» будет играть с «Северсталью» (19:00), а минское «Динамо» - с «Витязем» (19:10).

Московские динамовцы на ВТБ Арене примут ЦСКА (19:30). Команды встречались между собой в середине сентября и тогда армейцы проиграли со счетом 1:4.

Завершит игровой день поединок в Санкт-Петербурге, где местный СКА сыграет с одним из аутсайдеров сезона «ХК Сочи» (19:30). Армейцы, напомним, проиграли только один раз с 6 ноября.

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