Клубный чемпионат мира. «Манчестер Сити» - «Урава Ред Даймондс» 19 декабря

Сегодня, 16:20





Клубный чемпионат мира по футболу близок к своему завершению. На турнире осталось провести два матча, включая финальный.



Во втором полуфинале, который состоится 19 декабря (21:00 мск, «Матч ТВ»), победитель Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» встретится c «Урава Ред Даймондс», который выиграл главный турнир Азиатской конфедерации футбола.



В четвертьфинале японцы сыграли с мексиканским «Леоном» и одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч забил голландский нападающий Алекс Схалк, который до отъезда в Японию выступал за швейцарский «Серветт». Результативный пас на счету 33-летнего представителя национальной сборной Гвинеи Хосе Канте.



В чемпионате Англии по футболу «Манчестер Сити» после 17-ти туров набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. Первенство Японии разыгрывается по системе «весна-осень» и завершилось 3 декабря. «Урава Ред Даймондс» финишировал на четвертой строчке и не попал в кубоковую зону.



Победитель предстоящего поединка 22 декабря встретится в финале с бразильским «Флуминенсе».



Ранее сообщалось, что «ПСЖ» в начале января сыграет в Кубке Франции с любительской командой из шестого дивизиона.