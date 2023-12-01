Панарин против Мэттьюса. Расписание матчей НХЛ на 20 декабря

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 20 декабря состоятся 11 матчей. Выделим наиболее важные из них.



«Тампа-Бэй» встретится дома с «Сент-Луисом» (03:00 мск). Несмотря на то, что Никита Кучеров возглавляет список лучших бомбардиров сезона, «Лайтнинг» занимает только 11-е место в таблице Восточной конференции.



«Рейнджерс» отправится в гости к «Торонто» (03:00). Предстоит интересное противостояние между лучшим снайпером сезона Остоном Мэттьюсом (23 шайбы) и самым результативным игроком «Рейнджерс» Артемием Панариным (42 очка).



«Миннесота» встретится на выезде с «Бостоном» (03:00). Кирилл Капризов после небольшого оживления, связанного с тренерской перестановкой, в последних шести матчах записал на свой счет две результативные передачи.



«Эдмонтон» в гостях сыграет с «Айлендерс» (03:30). «Нефтяники» провалили две последние игры, но капитан команды Коннор Макдэвид продолжает набирать результативные баллы (28 очков в 12-ти матчах подряд).



«Чикаго» проведет поединок на своем льду с «Колорадо» (04:30). Форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон набрал 27 очков очки в 15-ти играх и сместил с первого места Кучерова в списке лучших ассистентов чемпионата.



Ранее «Спортивное обозрение» составило список лучших российских хоккеистов НХЛ за всю историю.