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Гастроли шоумена в Китай. Леонид Слуцкий возглавит «Шанхай Шэньхуа»

Сегодня, 09:29


Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий принял очередной вызов в своей карьере. 52-летний наставник год отдыхал, набирался сил и теперь возглавит китайский «Шанхай Шэньхуа». Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

Новый клуб базируется в самом крупном городе Китая, население которого составляет почти 25 миллионов человек. Слуцкому не привыкать к жизни в большом мегаполисе, на протяжении многих лет специалист возглавлял армейский клуб из столицы России и много раз заявлял, что он типично городской житель.

В завершившемся в начале ноября чемпионате «Шанхай Шэньхуа» занял пятое место, но благодаря победе в Кубке примет участие в стартующей в сентябре 2024 года Лиге чемпионов АФК.

Команда была основана в 1993 году и выступает в Суперлиге с момента ее основания в 2004-м. Сейчас клуб принадлежит государственной компании, которая управляет общественным транспортом в городе.

Хотя «Цветок Шанхая» ни разу не вылетал из Суперлиги, но и первым никогда не был. Команда становилась чемпионом в 1995 и 2003 годах, но последнего звания была лишена из-за коррупционного скандала.

Ранее состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024. Арсен Захарян отпраится в гости к Килиану Мбаппе.





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