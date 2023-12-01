Гастроли шоумена в Китай. Леонид Слуцкий возглавит «Шанхай Шэньхуа»

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Леонид Слуцкий принял очередной вызов в своей карьере. 52-летний наставник год отдыхал, набирался сил и теперь возглавит китайский «Шанхай Шэньхуа». Об этом сообщил журналист Иван Карпов.



Новый клуб базируется в самом крупном городе Китая, население которого составляет почти 25 миллионов человек. Слуцкому не привыкать к жизни в большом мегаполисе, на протяжении многих лет специалист возглавлял армейский клуб из столицы России и много раз заявлял, что он типично городской житель.



В завершившемся в начале ноября чемпионате «Шанхай Шэньхуа» занял пятое место, но благодаря победе в Кубке примет участие в стартующей в сентябре 2024 года Лиге чемпионов АФК.



Команда была основана в 1993 году и выступает в Суперлиге с момента ее основания в 2004-м. Сейчас клуб принадлежит государственной компании, которая управляет общественным транспортом в городе.



Хотя «Цветок Шанхая» ни разу не вылетал из Суперлиги, но и первым никогда не был. Команда становилась чемпионом в 1995 и 2003 годах, но последнего звания была лишена из-за коррупционного скандала.



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