Артемий Панарин проиграл очный спор Остону Мэттьюсу

Сегодня, 10:33





В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» принимал на своем льду «Рейнджерс» и проиграл со счетом 2:5.



Российский нападающий нью-йоркского клуба Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой за пять минут до конца третьего периода и завершил поединок с показателем полезности «минус 1».



Форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс оформил дубль и упрочил свое лидерство в списке лучших снайперов сезона. На счету американца 25 шайб и он на два точных броска опережает ближайшего преследователя Брока Безера из «Ванкувера».



Мэттьюс признан второй звездой встречи, а первой стал партнер Панарина Эрик Густафссон, в активе которого три результативные передачи.



«Торонто» очередной поединок проведет в гостях с «Баффало» 22 декабря, «Рейнджерс» на следующий день будет принимать дома «Эдмонтон» Коннора Макдэвида.



Ранее сообщалось, что руководство НХЛ не хочет видеть сборную России на Кубке мира по хоккею в 2025 году.