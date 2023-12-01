Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол ЗОЖ ТВ Другие


Артемий Панарин проиграл очный спор Остону Мэттьюсу

Сегодня, 10:33


Панарин проиграл очный спор Мэттьюсу

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» принимал на своем льду «Рейнджерс» и проиграл со счетом 2:5.

Российский нападающий нью-йоркского клуба Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой за пять минут до конца третьего периода и завершил поединок с показателем полезности «минус 1».

Форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс оформил дубль и упрочил свое лидерство в списке лучших снайперов сезона. На счету американца 25 шайб и он на два точных броска опережает ближайшего преследователя Брока Безера из «Ванкувера».

Мэттьюс признан второй звездой встречи, а первой стал партнер Панарина Эрик Густафссон, в активе которого три результативные передачи.

«Торонто» очередной поединок проведет в гостях с «Баффало» 22 декабря, «Рейнджерс» на следующий день будет принимать дома «Эдмонтон» Коннора Макдэвида.

Ранее сообщалось, что руководство НХЛ не хочет видеть сборную России на Кубке мира по хоккею в 2025 году.





  • Кучеров - главный фаворит на MVP сезона 2023/2024
  • Триллер в Торонто. «Мэйпл Лифс» отыграл пять шайб в третьем периоде и проиг ...
  • Макдэвид против Кучерова. Расписание матчей НХЛ на 15 декабря
  • Артемий Панарин набрал 700 очков в НХЛ
  • Панарин против Мэттьюса. Расписание матчей НХЛ на 13 декабря
    •




    Овечкин не сможет догнать Гретцки? Расписание НХЛ на 21 декабря

    Расписание матчей НХЛ на 21 декабря

    Три матча пройдут в ночь на 21 декабря в регулярном чемпионате НХЛ, «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс».

    Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в России 21-23 декабря

    Чемпионат России по фигурному катанию 2023

    В заголовке материала нет никакой ошибки. Мы в редакции так и будем называть предстоящее соревнование.

    Кучеров проводит отличный сезон, но уступает Макдэвиду

    Никита Кучеров

    «Тампа» Никиты Кучерова одержала крупную победу на своем льду над «Сент-Луисом».

    Артемий Панарин проиграл очный спор Остону Мэттьюсу

    Панарин проиграл очный спор Мэттьюсу

    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» принимал «Рейнджерс» и проиграл со счетом 2:5.

    Гастроли шоумена в Китай. Леонид Слуцкий возглавит «Шанхай Шэньхуа»

    Леонид Слуцкий

    Леонид Слуцкий принял очередной вызов в своей карьере и возглавит китайский «Шанхай Шэньхуа».

    Панарин против Мэттьюса. Расписание матчей НХЛ на 20 декабря

    Расписание матчей НХЛ на 20 декабря

    В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 20 декабря состоятся 11 матчей.

    Клубный чемпионат мира. «Манчестер Сити» - «Урава Ред Даймондс» 19 декабря

    Манчестер Сити - Урава Ред Даймондс 19 декабря

    Во втором полуфинале победитель Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» встретится c «Урава Ред Даймондс».









    Овечкин не сможет догнать Гретцки? Расписание НХЛ на 21 декабря
    Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в России 21-23 декабря
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 21 декабря 2023
    Кучеров проводит отличный сезон, но уступает Макдэвиду
    Артемий Панарин проиграл очный спор Остону Мэттьюсу
    Гастроли шоумена в Китай. Леонид Слуцкий возглавит «Шанхай Шэньхуа»
    Панарин против Мэттьюса. Расписание матчей НХЛ на 20 декабря
    Клубный чемпионат мира. «Манчестер Сити» - «Урава Ред Даймондс» 19 декабря
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 20 декабря 2023
    «Авангард» против «Ак Барса». Расписание матчей КХЛ на 19 декабря


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru