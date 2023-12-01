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Кучеров проводит отличный сезон, но уступает Макдэвиду

Сегодня, 11:20


Никита Кучеров

«Тампа» Никиты Кучерова одержала крупную победу (6:1) на своем льду над «Сент-Луисом» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в ночь на 20 декабря.

Первой звездой поединка признали голкипера «Молний» Андрея Василевского, отразившего 96,6% бросков по своим воротам. Кучеров стал вторым в списке лучших.

Российский нападающий отметился дублем и упрочил свое лидерство в списке бомбардиров текущего сезона. На счету Кучерова 54 (22+32) очка в 32 матчах и он на шесть баллов опережает занимающего второе место форварда «Эвеланш» Натана Маккиннона.

Любопытно посмотреть, как выглядел список бомбардиров год назад. На 20 декабря 2022 года тройка лидеров была следующей. Первые две строчки занимали хоккеисты «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (62 очка) и Леон Драйзайтль (54), а замыкал тройку лидеров Тэйдж Томпсон из «Баффало» (49). Кучеров расположился на четвертом месте - 47 (12+35) очков.

В следующем матче «Тампа-Бэй» сыграет с лидером сезона «Вегасом». Встреча начнется 22 декабря в 03:00 по московскому времени.

Ранее «Спортивное обозрение» составило рейтинг лучших российских хоккеистов НХЛ за всю историю.





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