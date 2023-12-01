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Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в России 21-23 декабря

Сегодня, 13:16


Чемпионат России по фигурному катанию 2023

В заголовке материала нет никакой ошибки. Мы в редакции именно так и будем между собой называть предстоящее соревнование.

На чемпионате мира, который пройдет в марте в Монреале под эгидой ISU, должны участвовать сильнейшие. Но если там не будет ведущих российских фигуристов, то на каком основании победители в этом турнире будут носить титул чемпионов мира?

Предлагаем считать призеров чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря 2023 года, чемпионами мира и сильнейшими фигуристами планеты.

В первые три дня станут известны победители и призеры, а в воскресенье состоятся показательные выступления лучших фигуристов страны.

В четверг короткие программы откатают танцоры (11:00 мск), мужчины (13:30) и спортивные пары (17:00). В пятницу в первых двух дисциплинах будут разыграны медали (11:00 и 13:45), а также впервые выйдут на лед женщины-одиночницы (17:00). В субботу станут известны победители среди спортивных пар (12:30) и в женском катании (15:00).

Соревнования фигуристов на чемпионате России по фигурному катанию будут показаны в прямом эфире на Первом канале и на официальном сайте телеканала.





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    В заголовке материала нет никакой ошибки. Мы в редакции так и будем называть предстоящее соревнование.

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