Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в России 21-23 декабря

Сегодня, 13:16





В заголовке материала нет никакой ошибки. Мы в редакции именно так и будем между собой называть предстоящее соревнование.



На чемпионате мира, который пройдет в марте в Монреале под эгидой ISU, должны участвовать сильнейшие. Но если там не будет ведущих российских фигуристов, то на каком основании победители в этом турнире будут носить титул чемпионов мира?



Предлагаем считать призеров чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря 2023 года, чемпионами мира и сильнейшими фигуристами планеты.



В первые три дня станут известны победители и призеры, а в воскресенье состоятся показательные выступления лучших фигуристов страны.



В четверг короткие программы откатают танцоры (11:00 мск), мужчины (13:30) и спортивные пары (17:00). В пятницу в первых двух дисциплинах будут разыграны медали (11:00 и 13:45), а также впервые выйдут на лед женщины-одиночницы (17:00). В субботу станут известны победители среди спортивных пар (12:30) и в женском катании (15:00).



Соревнования фигуристов на чемпионате России по фигурному катанию будут показаны в прямом эфире на Первом канале и на официальном сайте телеканала.