Овечкин не сможет догнать Гретцки? Расписание НХЛ на 21 декабря

Сегодня, 15:14





Три матча пройдут в ночь на 21 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.



Наибольший интерес среди российских болельщиков вызовет поединок в Вашингтоне, где «Кэпиталз» будут принимать «Нью-Йорк Айлендерс» (03:30 мск). «Вашингтон» занимает 9-е место на Востоке, но по заброшенным шайбам замыкает турнирную таблицу конференции. Меньше только у главного аутсайдера сезона «Сан-Хосе».



Александр Овечкин и Евгений Кузнецов имеют в своем активе по пять заброшенных шайб, а у последнего худший в команде показатель полезности (минус 6).



В составе гостей стоит присмотреться к 22-летнему шведскому нападающему Симону Хольмстрему, который забил в сезоне 10 шайб и пять из них - в меньшинстве.



«Виннипег» сыграет дома с «Детройтом» (03:30). «Красные Крылья» провели семь игр за 12 дней и одержали в них только одну победу. «Виннипег» выиграл 6 из 8-ми последних поединков. Матч в Детройте в конце октября завершился победой гостей со счетом 4:1.



«Лос-Анджелес» встретится на своем льду с «Сиэтлом» (06:00). «Короли» являются фаворитами предстоящего матча, но стоит учитывать, что последние три игры между командами в Городе Ангелов завершились поражением «Кингз» с общим счетом 10:19.



Ранее сообщалось, что Никита Кучеров проводит неплохой сезон, но уступает прошлогоднему графику Коннора Макдэвида.