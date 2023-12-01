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СКА против ЦСКА. Расписание матчей КХЛ на 21 декабря

Сегодня, 08:27


СКА - ЦСКА 21 декабря

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 21 декабря состоятся восемь поединков.

Центральный матч пройдет в Санкт-Петербурге, где местный СКА будет принимать московских армейцев (19:30 мск, трансляция на «Матч ТВ»). У питерцев только одно поражение в последних 14-ти играх. Команда продолжает приближаться к лидерам сезона, отставая всего на пять очков от возглавляющего турнирную таблицу «Спартака». Команды два раза встречались между собой в нынешнем сезоне и оба раза перевес был на стороне СКА.

«Авангард» будет принимать одного из аутсайдеров «ХК Сочи» (16:30). Первый после перерыва поединок омичи провалили, проиграв на своем льду «Ак Барсу» со счетом 0:4.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова будут играть в гостях с «Автомобилистом» (17:00). Недавняя игра между командами в Казани завершилась победой «Ак Барса» со счетом 3:2.

«Лада» проведет второй спаренный матч с «Сибирью» (18:00). Два дня назад сильнее оказались гости, одержавшие победу в овертайме.

«Нефтехимик» сыграет с «Барысом», «Локомотив» - с «Витязем», а «Северсталь» - с «Торпедо» (все - в 19:00).

Московское «Динамо» будет принимать «Трактор» (19:30). Игра в Челябинске 1 декабря завершилась победой гостей со счетом 4:2.

Ранее сообщалось, что Владимир Ткачев возглавил рейтинг лучших игроков КХЛ в сезоне 2023/2024.





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