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Медведев и Рублев на «Матч ТВ». Мировая теннисная лига 2023

Сегодня, 09:58


Мировая теннисная лига 2023

В ближайшие несколько дней, с 21 по 24 декабря, лучшие российские теннисисты примут участие в выставочном турнире - Мировой теннисной лиге.

Соревнование пройдет в Абу-Даби и будет показано в эфире федерального канала «Матч ТВ». В четверг и пятницу прямая трансляция начнется в 17:00 мск, в субботу - в 14:00. Финал будет показан в 18:30.

В турнире примут участие 16 спортсменов, которые разделены на четыре квартета. В одном из них выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев и Мирра Андреева. Четвертым участником стала 33-я ракетка мира Софья Кенин.

На этот раз в ОАЭ не приехал Новак Джокович, но состав среди мужчин довольно представительный. В Абу-Даби выступят шесть из десяти лидеров мирового рейтинга. У женщин заявлены первая и вторая ракетки Ига Свентек и Арина Соболенко.

За самый дешевый билет болельщикам, желающим воочию увидеть выступление лучших теннисистов, придется заплатить 50 дирхам (1230 рублей), самый дорогой стоит 249 дирхам (6130 рублей). Столько же придется заплатить за билеты на финал.

Ранее сообщалось, что теннис занимает пятое место по популярности среди болельщиков по всему миру.





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