Футбол и фигурное катание - лидеры на ТВ в ноябре и декабре

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Самое популярное среди российских телезрителей спортивное событие в ноябре и декабре 2023 года по данным компании Mediascope - матч Российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Ростовом» (12.11), который имел рейтинг 1,3%. Если перевести на более понятный язык, эту игру посмотрели на «Матч ТВ» около 1,9 млн человек (1,3% от всего населения).



Самым рейтинговым матчем Кубка России стала встреча между московским «Динамо» и «Зенитом». 29 ноября ее посмотрели 1,3 млн зрителей (0,9%).



Максимальный рейтинг (0,8%) среди трансляций Лиги чемпионов получило противостояние в Турции между «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед» (29.11).



Фигурное катание оказалось на втором месте по популярности среди россиян. Соревнования Кубка России по Первому каналу имели неплохой рейтинг (0,7 - 1,2%).



В биатлоне самой востребованной стала женская гонка преследования в рамках Кубка России (0,7%, 02.12). Такой же показатель у масс-старта в лыжных гонках (03.12).



И только на пятом месте оказались хоккейные трансляции. Вопреки высказываниям некоторых хоккейных руководителей, Кубок Первого канала показал неутешительные цифры. Матч Россия - Белоруссия имел рейтинг всего 0,5%. Для сравнения, два года назад поединок между сборными нашей страны и Финляндии посмотрели почти в пять раз больше телезрителей (2,3%).



Ранее стало известно, какой вид спорта самый популярный в мире среди болельщиков.