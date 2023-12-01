Конец монополии УЕФА. Суперлига заменит в футболе Лигу чемпионов

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Европейский суд вынес историческое решение, которое изменит футбол, как в свое время он стал другим после «дела Босмана».



Суд ЕС признал действия УЕФА и ФИФА незаконными, когда в 2021 году эти влиятельные футбольные организации выступили против создания Суперлиги.



Тогда, напомним, против создания элитной лиги выступили болельщики многих команд, а УЕФА и ФИФА стали угрожать введением жестких санкций.



Как сообщают некоторые испанские издания, первый сезон Суперлиги стартует уже через полтора года. Впрочем, сроки могут немного измениться по причине различных юридических и организационных причин.



В Лиге Star выступят 16 команд, которые буду разделены на две группы. Такое же количество участников будет и во второй по рангу лиге. В третьей лиге в 4-х группах будут играть 32 клуба. Сильнейшие будут определяться по итогам группового этапа и плей-офф.



Участниками нового турнира станут, без сомнения, сильнейшие коллективы Старого Света, а ведущие мировые корпорации переведут туда свои рекламные бюджеты.



Что будет с Лигой чемпионов? Она останется, но превратится во второсортный турнир для остальных европейских команд.



Ранее стал известен состав пар 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024.