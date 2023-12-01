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Русская тройка «Коламбуса» против Овечкина. Расписание НХЛ на 22 декабря

Сегодня, 15:34


Расписание матчей НХЛ на 22 декабря

В «регулярке» НХЛ в ночь на 22 декабря состоятся 12 матчей. Выделим наиболее важные из них.

«Вашингтон» сыграет с «Коламбусом» (03:00 мск). Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отправятся в гости к команде, которая в последнем матче забросила девять шайб «Баффало». Нападающий Кирилл Марченко в том поединке оформил второй хет-трик в НХЛ.

Обе встречи между командами в столице США в ноябре завершились победой «Кэпиталз» (2:1 и 4:3).

«Тампа-Бэй» будет принимать лидера сезона «Вегас» (03:00). Никита Кучеров набрал 54 (22+32) очка и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.

«Питтсбург» встретится с «Каролиной» (03:00). В победном матче с «Миннесотой» три дня назад нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу и отметился результативной передачей.

«Дикари» проведут поединок с «Монреалем» (04:00). В победной игре в Бостоне 20 декабря форвард «Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль.

«Оттава» сыграет в гостях с «Колорадо» (05:00). Один из лидеров Западной конференции уступил дома аутсайдеру сезона «Чикаго» (2:3), обе шайбы в составе «Эвеланш» на счету Валерия Ничушкина.

Ранее сообщалось, что хоккей занимает только пятое место в рейтинге самых популярных видов спорта на российском ТВ.





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