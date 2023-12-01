Феерия Рида Буше в Омске: 5 очков за игру и 30-й гол в сезоне

Вчера, 22:58





Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал самым результативным игроком матча с «ХК Сочи», который завершился победой омичей со счетом 8:3.



Американец забросил две шайбы в третьем периоде, а также ассистировал Валентину Пьянову и дважды - Райану Спунеру.



Буше повторил свое личное достижение по набранным очкам в Континентальной хоккейной лиге. В прошлом сезоне в матче с «Барысом», который состоялся 25 октября, форвард открыл счет в дебюте встречи, а затем сделал четыре результативные передачи.



После этой победы «Авангард» набрал 57 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. Следующий поединок подопечные Михаила Кравеца проведут 24 декабря с «Металлургом», который идет вторым на Востоке.



Ранее сообщалось, что Рид Буше занял второе место в рейтинге лучших хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024.