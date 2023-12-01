Два очка Овечкина, покер Маккиннона и три передачи Ничушкина

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Сегодня ночью произошло событие, которого ждали все хоккейные болельщики. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал долгую безголевую серию и отличился в матче с «Коламбусом» (3:2 ОТ). 38-летний ветеран забросил победную шайбу на пятой минуте овертайма и ассистировал в конце первого периода Энтони Манте. В составе «Блю Джекетс» заброшенной шайбой отметился Егор Чинахов.



Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон оформил покер в матче своей команды с аутсайдером чемпионата «Оттавой» (6:4). Партнер Маккиннона Валерий Нишушкин записал на свой счет три результативные передачи. 28-летний российский хоккеист набрал 11 очков последних 6-ти играх.



По три очка (1+2) набрали нападающий «Тампы» Никита Кучеров и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Кучеров отличился в победном поединке с «Вегасом» (5:4) и по-прежнему идет первым в списке лучших бомбардиров сезона - 57 (23+34). Команда Капризова играла дома с «Монреалем» и одержала победу в дополнительное время (4:3 ОТ).



Ранее сообщалось, что Александр Овечкин назван лучшим российским хоккеистом НХЛ за всю историю.