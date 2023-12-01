Ковальчук выйдет на лед? «Спартак» играет с минским «Динамо»

Сегодня, 10:34





В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 22 декабря состоятся четыре поединка.



«Металлург» примет на своем льду «Амур» (17:00 мск). «Магнитка» проиграла последние четыре матча и опустилась на второе место в турнирной таблице Восточной конференции.



«Салават Юлаев» встретится дома с «Адмиралом» (17:00). Уфимцы одержали шесть побед в последних семи играх и занимают 4-е место на Востоке. В последний раз команды встречались между собой в первом раунде Кубка Гагарина прошлой весной. Завершилось противостояние уверенной победой дальневосточников в шести играх.



«Спартак» в Москве сыграет с минским «Динамо» (19:30). Красно-белым необходимо побеждать, чтобы вернуть себе лидерство в общей турнирной таблице КХЛ.



«Куньлунь» в Мытищах будет играть с «Трактором» (19:30). Поединок в Челябинске в конце октября завершился победой хозяев со счетом 5:2.



Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Николай Голдобин занял третье место в рейтинге лучших хоккеистов КХЛ нынешнего сезона.