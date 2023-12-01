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«Флуминенсе» против «Манчестер Сити» в финале Клубного чемпионата мира по футболу

Сегодня, 12:16


Манчестер Сити - Флуминенсе 22 декабря

В финале Клубного чемпионата мира по футболу победитель европейской Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Флуминенсе».

Бразильский клуб в решающем матче Кубка Либертадорес, который состоялся в начале ноября этого года на знаменитой «Маракане», обыграл аргентинский «Бока Хуниорс».

На турнире в Саудовской Аравии «Флуминенсе» встречался в полуфинале с египетским «Аль-Ахли» и одержал победу со счетом 2:0. Судьбу матча решили точный удар Ариаса с пенальти в середине второго тайма и гол в исполнении Джона Кеннеди на последней минуте основного времени.

Во втором полуфинале «Манчестер Сити» со счетом 3:0 переиграл «Урава Ред Даймондс» из Японии.

«Флуминенсе» стал 10-м клубом из Бразилии, которые принимали участие в Клубном чемпионате мира, и может присоединиться к трем командам этой страны, которые выигрывали трофей.

Прямой эфир из Саудовской Аравии начнется 22 декабря в 20:50 мск на телеканале «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что европейский суд признал незаконными действия УЕФА и ФИФА в отношении организаторов Суперлиги.





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